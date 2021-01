ENEA, accordo con RINA Consulting per iniziative di trasferimento tecnologico

(Teleborsa) -, l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha stretto un accordo con, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA, per ilal sistema industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia.L’accordo prevede il mutuo coinvolgimento di ENEA e RINA in iniziative di trasferimento tecnologico in ambito nazionale ed eventualmente europeo nei. L’intesa prevede anche la realizzazione di iniziative e programmi a supporto delle attività di ricerca di università e istituti pubblici e privati."Questa partnership si colloca nell’ambito delle nuove iniziative lanciate da ENEA per supportare e rafforzare la crescita e la competitività delle imprese attraverso il trasferimento di tecnologie innovative - ha affermato il- In un momento così complesso e sfidante la partnership con un’eccellenza del settore quale è RINA apre nuove prospettive a beneficio del sistema-paese"."Metteremo al servizio di questa partnership le esperienze maturate in oltre 20 anni di lavoro sul trasferimento tecnologico all’interno dei programmi della Agenzia Spaziale Europea e quelle più recenti in ambito Fusion4Energy ed Eurofusion", ha aggiunto. "RINA ed ENEA saranno in grado di presidiare un più ampio range di tecnologie e competenze e supportare il sistema industriale Italiano nell’accesso a nuove tecnologie, accelerando il time-to-market di nuovi prodotti e servizi", ha aggiunto.