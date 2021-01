Superbonus, Cattolica attiva cessione credito d'imposta

Cattolica

(Teleborsa) - Tra lepensate per ilspicca su tutte ilche uniscee, quindi,Proprio nell'ottica di contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese,ha attivato il servizio diarricchendo anche la propria offerta conlegate all’intervento stesso e alla tenuta postuma dei lavori, pensate per rispondere alle diverse esigenze di protezione deiche possono fruire deldeiche valutano e certificano i requisiti e delleche eseguono i lavori di ristrutturazione.In linea con quanto previsto dal- si legge nella nota - "coloro che effettuano interventi in grado di determinare un miglioramento dell’oppure della capacità di resistere agli eventi sismici (cosiddetti Ecobonus e Sismabonus) hanno diritto a richiedere e ottenere neidelle spese sostenute. Per rispondere alle esigenze di privati, professionisti e imprese,offre un servizio di acquisto del credito d’imposta, riconoscendo ai privatie alle imprese del 101% della spesa sostenuta per i lavori effettuati.Il servizio, disponibile su tutto il territorio nazionale, consente di accedere rapidamente alentro pochi giorni dalla presentazione della".