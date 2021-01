UE propone estensione aiuti di stato a tutto il 2021

(Teleborsa) - Laagli Stati membri disino al, a causa del prolungarsi della pandemia e dell'elevato numero di contagi che ancora si registrano in Europa.Lo schema, messo in piedi nel marzo scorso allo scoppio dell'emergenza sanitaria, si propone di sostenere le economie europee durante la pandemia, offrendo un, come il trasporto aereo, la ristorazione, il turismo e l'intrattenimento, edLa UE vista la, sta anche pensando die la soglia di. L'attuale schema prevede dei massimali di 120 mila euro per le imprese della pesca e dell'acquacultura, 100 mila euro per quelle agricole e 800 mila euro per gli altri settori, mentre le misure a copertura dei costi fissi non coperti dai ricavi prevedono un tetto di 3 milioni di auro ad azienda."Con la seconda ondata che continua ad avere un forte impatto sulle nostre vite, le aziende europee hanno bisogno di ulteriore supporto", ha affermato la commissaria alla concorrenzaBruxelles ha proposto inoltre di, come i prestiti,anche nella fase successiva. Gli Stati membri avranno ora un periodo di tempo per commentare la proposta."È la strada giusta da percorrere, dobbiamo continuare a mettere in campo tutti gli strumenti utili per superare la crisi", ha commentato il viceministro all'Economia