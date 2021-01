Eurozona, a inizio 2021 si intensifica la contrazione dell’economia

(Teleborsa) - A gennaio, l’attività economica dell’eurozona ha indicato un’accelerazione del tasso di contrazione, con le aziende che hanno continuato a faticare a causa dell’attuale ondata pandemica e alle relative restrizioni. Il tasso di crescita dellasi è indebolito segnando il valore più lento dall’inizio della ripresa, mentre ilha registrato la seconda contrazione più veloce da maggio.Da 49,1 punti a dicembre,Composito dell’Eurozona di gennaio è sceso a 47,5, indicando il. Tuttavia, negli ultimi tre mesi il PMI è rimasto superiore rispetto alla scorsa primavera, durante i primi mesi della pandemia, e ciò suggerisce che l’impatto economico della seconda ondata di contagi è stato finora di gran lunga inferiore rispetto a quello della prima., ma con qualche differenza. In, la crescita dell’attività è scesa ai valori minimi dalla ripresa iniziata lo scorso luglio, ma alla sostenuta espansione si è contrapposta la maggiore contrazione della produzione francese e del resto dell’eurozona. Il PMI flash Composito della, da 49,5 di dicembre è sceso a 47 punti, mentreè solo scivolato da 52 a 50,8.Complessivamente, il resto dell’eurozona ha indicato un tasso di contrazione anche più severo di quello francese, registrando il sesto calo mensile consecutivo della produzione con un indice che da 46,1 è sceso a 44,7. Tuttavia, come per la, il declino è stato meno duro di novembre.Allo stesso tempo, l', in calo a gennaio per il quinto mese consecutivo, è stato comunemente collegato all’inasprimento delle restrizioni dovute al. Livelli di contrazione maggiori della produzione terziaria sono stati registrati in Germania, Francia e nel resto dell’eurozona, causando un’accelerazione del tasso di contrazione complessivo. Il flusso dei nuovi ordini del settore dei servizi è diminuito per il sesto mese consecutivo, contraendosi peraltro ad un tasso più rapido di dicembre. Nel terziario, tuttavia, gli ultimi cali dei nuovi ordini e dell’attività sono stati meno forti di quelli avutisi a novembre e nei mesi tra marzo e maggio.A gennaio, si è anche registrato l’. I modesti incrementi dei posti di lavoro avutisi in Francia e Germania hanno però contribuito a rallentare il tasso di declino generale, che a sua volta ha registrato il valore più basso dall’inizio della pandemia. Ancora una volta è stata riportato un calo moderato degli organici in entrambi i settorimanifatturiero e terziario."Con l’intensificarsi delle restrizioni anti Covid-19 che a gennaio stanno indebolendo sempre più le aziende,- ha dichiaratocommentando i dati PMI Flash -. La produzione è diminuita ad un tasso maggiore per via del peggioramento delle condizioni del settore dei servizi edell’indebolimento del manifatturiero che ha indicato la crescita minore degli ultimi sette mesi di ripresa. I dati dell’indagine giungono quindi a completare la visione di un’eurozona che osserverà un, ma che".