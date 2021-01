Recovery: Confesercenti, "Servono interventi mirati per commercio e turismo"

(Teleborsa) - "Lasi è abbattuta con particolare forza sulle. Il PNRR deve tenere conto della natura concentrata della recessione a cui stiamo assistendo, con interventi mirati per questi due settori e, in generale, maggiore attenzione alle micro e piccole imprese" a dirlo è la presidente di Confesercenti, intervenendo all'incontro con il Governo sul recovery plan."A pesare una, con una. Per normalizzarli - spiega De Luise - sarà necessario il successo della campagna vaccinale: ogni mese di ritardo ci costa quasi 5 miliardi di mancato recupero dei consumi. E con la prosecuzione della pandemia e delle restrizioni,a trimestre anche nel 2021".Tra gli, misure, in particolare per le piccole e microimprese, considerate più rischiose dalle banche. Per queste servono un Micro-Firm Supporting Factor, un fattore di sostegno per il finanziamento, e una Centrale Rischi Commerciale che censisca l'abilità delle imprese di far puntualmente fronte ai propri debiti."I dati – continua De Luise - suggeriscono che per molti comparti la. Per questi, c'è anzi il rischio concreto di una. Di fronte a questo quadro, l'uso deianche alla liberazione di risorse del bilancio pubblico. Risorse che dovremo poi destinare al contrasto dei fenomeni di distruzione settoriale oggi in corso, senza disperderle"."Apprezziamo lo sforzo sugli investimenti così come l'idea di separare previdenza e assistenza, ma notiamo una riduzione della quota destinata al sostegno delle imprese. Questa del Piano deve invece essere l'occasione per superare vecchi schemi e preconcetti. Ad esempio, abbandonando l'idea che manifattura e industria siano i soli settori intestatari di innovazione e ricerca. E ciò a scapito dell'unico macro-aggregato produttivo, i servizi di mercato (in primis turismo e commercio), che da venti anni sostiene l'occupazione e genera quel poco di crescita di cui ci siamo giovati nel recente passato"."Sicuramente – prosegue la presidente di Confesercenti - nell'ha acquisito un ruolo ed una dignità significativi. Ma il. Spiace inoltre rilevare che manchi un progetto mirato di modernizzazione ed innovazione dedicato alle imprese di vicinato. Tra gli interventi attivati grazie alle risorse del Recovery deve esserci invece anche una, che metta gli esercizi di vicinato in condizione di concorrere con i colossi del web internazionale: nel 2020 l'online ha agito quasi in condizioni di monopolio"."Più interventi a favore delle attività di vicinato devono entrare anche negli sforzi a favore della rigenerazione urbana, visto il DNA green di questo tipo di imprese. In generale, bisogna accelerare anche su riforma del fisco, della PA e del lavoro: il, anche per i lavoratori indipendenti. Includendo sempre le parti sociali nel processo. Si cambi passo anche nel rapporto con le parti sociali: devono essere inclusi nel processo, con una governance e un cronoprogramma chiari".