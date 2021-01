AXA Italia è Top Employer 2021

AXA

(Teleborsa) -. Alla base della prestigiosa certificazione del Top Employers Institute l’impegno del Gruppo assicurativo nele il loro, la creazione di une una cultura organizzativa incentrata su agilità, innovazione ed empowerment. Il tutto scandito da, ulteriormente accelerate nel contesto della pandemia, dalla politica delleallae cultura digitale, senza dimenticare iled i servizi di“Siamo molto felici di questo importante riconoscimento", ha dichiaratoCEO del Gruppo assicurativo AXA Italia, aggiungendo "ci impegniamo ogni giorno per offrire un ambiente lavorativo in cui le persone si sentano bene nel quotidiano con una forte cultura basata su ingaggio, diversità e inclusione. Sono queste le leve che ci permettono di raggiungere grandi obiettivi, di posizionarci come un’azienda innovativa e che ci spingono a fare sempre di più, perché alla base dei nostri valori e punto di partenza per servire sempre meglio i nostri clienti”.