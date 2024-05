AXA, ricavi in aumento del 6% nel primo trimestre. Risolve accordo con Athora

AXA

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo franceseha chiuso ildel 2024 con conn crescita del 6% a 34 miliardi di euro. I premi P&C Commercial lines sono stati in crescita del 7% a 12,1 miliardi di euro, i premi P&C Personal lines in crescita del 6% a 6,4 miliardi di euro, i premi Life and Health in crescita del 6% a 13,8 miliardi di euro. Il Solvency II ratio si è assestato al 229%, in aumento di 2 punti rispetto al FY23."AXA ha ottenutonel primo trimestre del 2024 - ha commentato il- Abbiamo realizzato una forte crescita organica dei ricavi in tutto il Gruppo, in linea con il nostro nuovo piano strategico presentato all'inizio di quest'anno. Il Gruppo ha inoltre continuato a operare con solidi livelli di capitale con un coefficiente Solvency II al 229% a fine marzo, riflettendo la nostra capacità di generazione di capitale".Separatamente, AXA ha annunciato che AXA ehannorelativo all'acquisto di un portafoglio chiuso vita e pensioni da AXA Germania, inizialmente comunicato il 14 luglio 2022. AXA manterrà questo portafoglio, che è ben capitalizzato e duration matched, nonché le entrate associate. Si prevede che la risoluzione non avrà alcun impatto sugli obiettivi finanziari annunciati dal Gruppo nell'ambito del suo nuovo piano strategico "Unlock the Future".Inoltre, AXA ha annunciato che la sua controllata AXA Life Europe ha stipulato unche copre circa 3 miliardi di euro di riserve di rendita variabile. Questa transazione comporterà una riduzione degli utili sottostanti di circa 20 milioni di euro annui dal 2024 in poi. AXA intende compensare la conseguente diluizione degli utili relativa all'accordo di riassicurazione di AXA Life Europe con unper 0,2 miliardi di euro da completare entro la fine dell'anno. Si prevede che l'operazione, incluso l'impatto del riacquisto di azioni proprie, avrà un valore di circa -1 punto di impatto sul Solvency II Ratio.