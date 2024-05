"Open Minds, Open Doors": al via XXVIII edizione del Luiss Career Day

(Teleborsa) - Torna ill’iniziativa dedicata alle studentesse e agli studenti dell’Università che, oggi e domani nel Campus di Viale Romania, potranno incontrare oltre 140 aziende e studi legali per ottenere informazioni e consigli sulle opportunità di carriera, candidarsi e sostenere colloqui per le posizioni aperte nei settori Finance, Consulting, Corporate e Legal.er laureandi e neolaureati in cerca di lavoro. Ma non solo. Quest’anno, infatti, l’appuntamento annuale consentirà, grazie al contributo degli employer partecipanti, di finanziare nuove borse di studio per giovani talenti che si iscriveranno ai Corsi di Laurea Luiss. Una porta d’ingresso all’Ateneo intitolato a Guido Carli, a conferma dell’impegno per migliorare la mobilità sociale, ridurre le diseguaglianze e promuovere il merito. Un approccio inclusivo che si riflette anche nel titolo di questa XXVIII edizione del Luiss Career Day, “Open Minds, Open Doors”: avere una mente aperta e pronta ad anticipare il cambiamento è, infatti, un elemento indispensabile per cogliere le nuove opportunità di formazione e di lavoro.di incontri e colloqui individuali con i recruiter di multinazionali e studi legali, gli studenti e i laureati potranno anche partecipare ad alcune attività extra: spazio alle sessioni di blindorganizzate in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ma anche un workshop di improvvisazione teatrale per sperimentare l’ascolto attivo insieme alla scuola Verbavolant e un laboratorio di Comunicazione Efficace per imparare a gestire situazioni complesse, con maggiore consapevolezza.Infine, le ragazze e i ragazzi potranno votare per l'azienda considerata lain base all'esperienza di incontro ai desk, ai consigli professionali offerti e alle opportunità di tirocinio e di inserimento proposte. I vincitori di questo contest verranno premiati successivamente in un evento ad hoc.Il forte legame della Libera Università Internazionale degli Studi Socialicon il mondo delle imprese, della finanza e del diritto si traduce, oggi, in un tasso di occupazione dei suoi laureati a un anno dal titolo del 96%. La preparazione degli studenti - si legge nella nota - è uno degli indicatori che hanno permesso alla Luiss di scalare le principali classifiche internazionali dell’alta formazione. Recentemente, secondo il QS World University Ranking by Subject 2024, l’Ateneo si è confermato, infatti, tra i primi 20 al mondo negli Studi Politici e Internazionali, entrando inoltre nelle Top 50 per il Marketing e mantenendo stabile il proprio posizionamento ai vertici globali nelle discipline Business and Management e Giurisprudenza.