Open Fiber ottiene certificazione Top Employer 2021

(Teleborsa) -si riconfermadopo aver ottenuto anche la certificazione Great Place to Work. L'attestato, rilasciato alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey in 6 macroaree, rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno di Open Fiber nel contribuire ale nel migliorare e creare uncaratterizzato dall’eccellenza del know how e dell’organizzazione."Questo riconoscimento assume una particolare valenza in un anno in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo dovuto spesso ridisegnare il nostro modo di vivere l’azienda", ha sottolineato Ivan Rebernik, direttore HR Open Fiber, ricordando che le politiche dell'azienda "mettono al centro la preziosa diversità delle persone quale fattore strategico per il raggiungimento organico e sostenibile dei nostri ambiziosi obiettivi di business".