Aeroporti accusano l'impatto della pandemia: traffico 2020 - 72,6%

(Teleborsa) - Il 2020, anno della pandemia di coronavirus, sarà ricordato come un anno drammatico dale, che accusa, con un traffico di appena un quarto rispetto al periodo pre-Covid, quando - vale la pena ricordarlo - il settore del trasporto aereo guardava al futuro con grande ottimismo ed un solo problema, gli investimenti per ampliare la capacità.Il consueto report annuale dii certifica una situazione ormai ben nota: gli aeroporti italiani chiudono il 2020 cona fronte dei 193 milioni del 2019, dopo aver perso nel 2020 140 milioni di passeggeri, pari ad un. Forte anche la contrazione dei, mentre illimita il calo ad ungrazie al boom dell'eCommerce ed al ruolo chiave svolto dal trasporto merci durante la pandemia, per consentire la distribuzione in tutte le aree geografiche del Paese di dispositivi e apparecchiature mediche."I risultati del 2020 confermano le fosche previsioni di un anno disastroso per gli scali aeroportuali italiani", commenta il, ricordando che "il Governo si è mosso su sollecitazione di Assaeroporti", sia sul fronte deiche in materia die la Ministra De Micheli si è mostrata "un’interlocutrice attenta e sensibile"., sottolinea Palenzona, citando gli "importanti investimenti" per la sicurezza sostenuti dai gestori. Ora occorre "accelerare" sui ristori e prorogare la CIG "per tutelare i livelli occupazionali" - conclude- oltre a, tenuto conto che gli aeroporti sono strategici per la ripresa dell’economia, del turismo e per la connettività del Paese".Secondo i dati elaborati da Assaeroporti, la pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni alla libera circolazione hannoe, ad essere maggiormente penalizzate, sono state leE, che segnano unAltrettanto netto il calo del traffico, mentre appare più contenuto, ma comunque significativo, quello dei volicon un. Le rotte nazionali, che nel 2019 rappresentavano il 33% del traffico complessivo, hanno raggiunto un peso di circa il 50%.L'impatto sconvolgente della pandemia si è sentito anche in termini di, vale a dire il numero di rotte disponibili e la frequenza dei collegamenti di un Paese con il resto del mondo.I dati diffusi danell’Airport Industry Connectivity Report 2020 indicano che in Europa gli indici di connettività hanno registrato una contrazione superiore a quella del traffico passeggeri., fra aprile a settembre 2020, la connettività aerea si èrispetto al 2019.Le più recenti stime di, inoltre, indicano che lo scenario maggiormente realistico colloca neldi traffico registrati nel 2019.