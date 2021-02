Capone (UGL): "Bene apertura Draghi a parti sociali. Urge tavolo su riforma welfare"

(Teleborsa) - "Accolgo positivamente l’apertura che il Presidente incaricatoha rivolto allemostrando la volontà di dialogare con i corpi intermedi".È quanto dichiara in una notasottolineando che " al di là della composizione del nuovo Esecutivo e al netto delle forze parlamentari che lo sosterranno, comeche coinvolga le organizzazioni sindacali per porre al centro dell’azione governativa laIn tal senso - prosegue Capone - "saremo ia partire dai temi che riteniamo fondamentali, in primis una seria riforma delfondata suorientate allae non suIn questa fase è prioritarioper erogare liquidità alle imprese. Non sarebbero accettabili provvedimenti di natura ideologica come la patrimoniale o, peggio ancora, ulteriori riforme del sistema pensionistico basate sui tagli e sulla logica dell’austerity. E’, pertanto, garantire la proroga di. E’ tempo di invertire rotta e investire in politiche occupazionali per favorire unamettendo di nuovo al