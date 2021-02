CDP, 1,5 milioni a Comune di Reggio Emilia e ACER per riqualificazione alloggi

(Teleborsa) -ha firmato un contratto di finanziamento del valore dicon, ente gestore degli immobili di proprietà comunale. Il finanziamento avrà lo scopo di fornire copertura finanziaria alla prima annualità del Piano pluriennale di investimenti del Comune di Reggio Emilia per la manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e sociale.In particolare, le risorse concesse da CDP saranno di supporto agli enti su: il ripristino di 125 alloggi vuoti, l'ammodernamento dei sistemi di contabilizzazione individuale in edifici residenziali, interventi dimediante sostituzione dei serramenti esterni, regolazione termica e contabilizzazione del calore in fabbricato residenziale sito in via Freddi e un intervento di efficientamento energetico e rifunzionalizzazione degli alloggi in un fabbricato sito in via Pastrengo.Il finanziamento concesso da CDP permetterà a Comune e ACER di ripristinare alloggi in disuso e riqualificare energeticamente gli edifici al fine di abbattere ie migliorare l’usabilità, l’accessibilità e il comfort abitativo. Obiettivo delle parti, infatti, è di ampliare e migliorare l’offerta di alloggi sostenibili e di qualità destinati alla comunità di Reggio Emilia attraverso un supporto concreto al territorio.L’operazione, spiega una nota, si inserisce in un rapporto consolidato tra Cassa Depositi e Prestiti, Comune di Reggio Emilia e Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia che ha permesso, negli anni, di realizzare sul territorio diversi interventi die riqualificazione energetica, contribuendo a migliorare in modo significativo l’attuale patrimonio di edilizia residenziale pubblico di proprietà del Comune gestito da ACER.