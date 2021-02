Tesla ha acquistato bitcoin per 1,5 miliardi e prevede di accettarli come pagamento

Tesla

(Teleborsa) -, la società automobilistica fondata da Elon Musk, hae prevede di iniziare ad accettare la criptovaluta comenel prossimo futuro. È quanto annunciato dalla stessa società in un documento presentato alla SEC, l'ente che vigila sulla borsa americana.Tesla ha detto di aver aggiornato la propria politica di investimento a gennaio 2021 per poter avere "maggiore flessibilità per diversificare ulteriormente eche non è necessaria per l'operatività dell'azienda.La mossa èperchè Elon Musk, nelle scorse settimane, aveva più volte elogiato e spinto i suoi follower su Twitter a comprare criptovalute (come bitcoin e dogecoin ), facendo salire più volte le loro valutazioni. Anche l'annuncio odierno ha avuto lo stesso effetto:, secondo i dati di Coindesk, salvo poi perdere un po' di terreno.è in rialzo di oltre il 2% nel premarket.