Tesla in rialzo dopo acquisto bitcoin per 1,5 miliardi di dollari

Tesla Motors

Nasdaq 100

azienda attiva nel settore automotive

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,69%.La società automobilistica fondata da Elon Musk ha comprato bitcoin per 1,5 miliardi di dollari e prevede di iniziare ad accettare la criptovaluta come forma di pagamento per i propri prodotti nel prossimo futuro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 875,6 USD con primo supporto visto a 859,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 852,8.