A2A, S&P conferma rating dopo Piano

A2A

(Teleborsa) - L’agenzia di ratingil merito di credito di, che restadopo ilpresentato alla comunità finanziaria, che punta su economia circolare e transizione energetica. Confermato anche"È probabile che il risultato del gruppo nel 2020 mostri resilienza all'impatto di COVID-19", spiega l'agenza internazionale, indicando che il Gruppo continuerà a rafforzare la prevedibilità dei flussi di cassa in un contesto di ripresa dei prezzi dell'energia."L'outlook stabile riflette la nostra aspettativa che A2A continuerà a rafforzare le sue posizioni in attività regolate e stabili, registrando un rapporto fra investimenti operativi e debito mediamente al di sopra della soglia del 20% per il periodo 2021-2023", sottolinea l'agenzia.