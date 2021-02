Alerion, accordo per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Romania

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori italiani nel settore della produzione di energia rinnovabile, ha sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo dicon la società PV Project RO. L’accordo prevede lo sviluppo di impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva di circaIn particolare, si prevede che una parte di questi impianti, con una potenza installata complessiva pari a circa 33 MW, entrerà in produzionedi quest’anno.Inoltre, Alerion ha comunicato che, attraverso la propria, società titolare dell’autorizzazione per la costruzione di un impianto eolico sito nel comune di Cerignola (Puglia) con una potenza pari a circa 12,6 MW, si èindetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) unaper un periodo di 20 anni.