Lemon Sistemi, utile 2023 scende a 1,6 milioni di euro. Ricavi +23%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, ha chiuso ilconsi attestano a 13,9 milioni di euro, in crescita di circa il 23% rispetto a 11,3 milioni di euro registrati nell'esercizio 2022.L'si attesta a 2,8 milioni di euro, rispetto a 4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (- 31%), con unpari a circa il 17,2%. La riduzione è attribuibile da un lato alla diminuzione della spinta del Superbonus, dall'altro Lemon ha realizzato un impianto a Settimo Torinese di 3,2 MW del quale ha acquisito l'appalto grazie ad una politica di prezzo aggressiva, con l'obiettivo di ampliare la propria offerta per lo sviluppo e l'installazione di impianti fotovoltaici di dimensione compresa fra 1 MWp e 10 MWp su tutto il territorioitaliano. L'si attesta a 1,6 milioni di euro, rispetto a 2,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022."I risultati del 2023 sono stati unache prevede, tra l'altro, un importante ampliamento dell'attività nel mercato B2B, con una crescita significativa che porterà la nostra azienda da livelli regionali a livelli nazionale", hanno commentato, Presidente e Co-CEO, e, Co-CEO di Lemon Sistemi."Per il 2024 intendiamo proseguire nella strategia di crescita definita in fase di IPO, sia attraverso l'attuazione di un, sia attraverso lo sviluppo diretto di impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di medie dimensioni e di impianti di accumulo (BESS) - hanno aggiunto - Stiamo, inoltre, già intensificando l'attività di ricerca e individuazione di siti idonei per lo sviluppo di ulteriori MW di parchi fotovoltaici a terra".L'(IFN) è pari a 1,6 milioni di euro di debito, in miglioramento rispetto a 2,5 milioni di euro di debito al 30 giugno 2023. In particolare, l'IFN al 31 dicembre 2023 beneficia dell'incremento di cassa riconducibile alla raccolta in sede di IPO oltre che all'incasso di crediti finanziari ceduti a primari operatori.