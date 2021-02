Covid, Italia: in calo i ricoverati ma preoccupa l'Umbria

(Teleborsa) - SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia contotali (ieri 274.263). Risale leggermente il rapporto positivi/tamponi a 4,17% (ieri 3,87%). Da domani l'Italia diventerà ancora più, con il passaggio in questa fascia della, sulla base dei dati aggiornati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi dopo la la rettifica dei dati da parte della regione.Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono più di 2,67 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 92.338 morti da inizio pandemia. Cala di 12 unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (2.128 totali), nonostante i 155 nuovi ingressi, e di 232 unità quello degli ospedalizzati con sintomi (sono 19.280 in totale). Preoccupa la situazione in, dove si sono raggiunti i 506 ricoverati (tra terapia intensiva e non intensiva), record negativo da inizio pandemia.La Regione con più nuovi casi è la(1.849), seguita da Campania (1.635), Puglia (1.063) e Lazio (1.027).