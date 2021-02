FS Italiane, siglato accordo di cooperazione con Ferrovie ucraine

(Teleborsa) - Esportare il know-how tecnologico, operativo e ingegneristico delin Ucraina al fine di sviuppare e potenziare soluzioni innovative nelle infrastrutture e nel trasporto ferroviario del Paese, in particolar modo per l'Alta Velocità. Con questo obiettivohanno sottoscritto unad ampio spettro, che prevede, fra gli ambiti di sviluppo, anche attività di formazione e consulenza e il trasferimento di efficaci ed efficienti metodologie di integrazione di sistemi. L'intesa – come riporta FSNews – è stata siglata, in contemporanea, all'Ambasciata ucraina di Roma da FS e a Kiev, in collegamento video, dalle Ferrovie ucraine."La sottoscrizione dell'accordo – sottolinea FSNews – si inserisce nel clima di cooperazione fra i due governi, già confermato in occasione dellae, in questo senso, il Memorandum potrebbe essere il primo passo verso l'esportazione dell'eccellenza e del know-how italiano nel settore dei trasporti e dell'Alta Velocità in Ucraina potenziando così la presenza del Gruppo FS all'estero". Le Autorità ucraine hanno, infatti, intenzione di sviluppare una linea ad Alta Velocità di circa 900 chilometri che da Odessa raggiungerà il confine con l'Unione Europea, via Kiev e Leopoli. Ciò ha spinto le JSC Ukrainian Railways a ricercare società di eccellenza a livello mondiale che possano porre in essere gli studi e la progettazione della linea. Tra le candidate a svolgere il ruolo di progettista c'è Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane già impegnata su numerosi mercati internazionali.