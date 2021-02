Enav, accordo con tutte le organizzazioni sindacali per il 2021

(Teleborsa) -e lehanno sottoscritto unper l’anno 2021 finalizzato al contenimento del costo delsenza ricorso agli ammortizzatori sociali.Come segnala in una nota la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, la crisi del settore aereo generata dallaha prodotto un calo dei voli sull’Italia e sull’Europa di circa il 60% nel 2020 e circa il 70% ad inizio 2021, determinando una forte contrazione deiin ingresso per ENAV. "L’accordo raggiunto con le Parti Sociali garantisce il contenimento del costo del lavoro ed una migliore gestione dei flussi di cassa, senza far ricorso agli ammortizzatori sociali o ad altre iniziative che possano generare impatti sulla retribuzione del personale di ENAV", spiega l'ente.Nello specifico, l’accordo prevede che tutto il personale di ENAV debba usufruire, entro e non oltre il 30 settembre 2021, di tutte le RFS (Recupero Festività Soppresse) e del 70% delle ferie maturate dell’anno in corso. Inoltre, a causa del persistere del calo del, per i mesi di febbraio e marzo, la Società può programmare fino ad un massimo di 4 giorni diL’Amministratore Delegato di ENAVha dichiarato: “Con l’accordo raggiunto salvaguardiamo le nostre persone, asset strategico e imprescindibile dell’Azienda, grazie al quale i servizi di ENAV rappresentano un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Questo risultato è frutto di un lavoro congiunto iniziato già lo scorso anno con le Parti Sociali. Il senso di responsabilità e la professionalità del nostro lavoro sono quei valori che ci consentono di proteggere l’Azienda dagli effetti della crisi pandemica in essere e di prepararci, più uniti, alle prossime sfide del trasporto aereo”.