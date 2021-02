ENEA, sottoscritto accordo con Legacoop per economia circolare e trasferimento tecnologico

(Teleborsa) - Promuovere e rafforzare il trasferimento dell'innovazione verso nuove imprenditorialità green, come le cooperative di comunità dell'energia, e di qualificarne i processi di innovazione. Con questo obiettivohannoche sancisce una collaborazione sul fronte dell'efficientamento energetico, dell'e dellaa supporto di start up innovative nel mondo delle cooperative, anche attraverso il"Con questa rinnovata collaborazione con Enea, Legacoop intende accelerare i processi di trasferimento tecnologico legati alla transizione green e tech, per consentire alle cooperative di sviluppare percorsi di crescita sostenibile e innovativa necessari anche a cogliere le sfide e le opportunità del Piano europeo Next Generation" ha sottolineato il"Questo accordo – ha commentato il– ci consente di mettere a disposizione di una realtà di rilievo e fortemente impegnata sul fronte della sostenibilità come Legacoop le professionalità, i servizi e le tecnologie avanzate, anche di frontiera, di cui Enea dispone per l'efficienza energetica, la chiusura dei cicli, le fonti rinnovabili, l'economia circolare e il trasferimento dell'innovazione".Nel dettaglio, a livello operativo – spiega Enea in una nota – verrannoper la valorizzazione dell'offerta di innovazione di rilevanza economica e sociale già acquisita nell’ambito di sperimentazioni ed iniziative in corso, con particolare attenzione a quelle "deep tech", per estenderle attraverso l'ampliamento della platea degli enti di ricerca coinvolti, degli ambiti territoriali dell'intervento, delle filiere produttive e dei settori interessati. Tra gli altri segmenti di impegno comune vi sono la progettazione e l'attuazione di programmi di accelerazione di impresa per favorire la costituzione e la crescita di aziende innovative "spin off" della ricerca; la messa a punto di strumenti e servizi di nuova generazione per la fase di incubazione, con particolare riferimento alle problematiche dell'accesso al capitale e del trasferimento di competenze tra laboratori di ricerca, start-up e medie e grandi imprese.