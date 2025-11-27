Lindbergh, Smit completa l’acquisizione del 100% di Alpiclima

Lindbergh

(Teleborsa) -, Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, ha dato seguito, in data odierna, al closing dell’operazione di acquisizione della società Alpiclima di Giuseppe Camaglio & C Srl, facendo seguito a quanto già comunicato in data 06/10/2025.L’operazione, spiega una nota, effettuata attraverso la società controllata SMIT, è relativa all’acquisto del 100% di Alpiclima di Giuseppe Camaglio & C, realtà ultratrentennale della provincia di Cuneo che conta più di 35 dipendenti e che opera principalmente nei settori della consulenza, vendita, installazione e manutenzione di apparecchiature e impianti di climatizzazione e trattamento delle acque.Oltre all’importo di 200.000 euro, già versato all’atto della sottoscrizione dell’accordo preliminare, è stato corrisposto per cassa - in data odierna - un importo di € 1.050.000. Il valore della, pari ad € 315.000 (cash positive ed inclusivo del TFR), verrà corrisposto, in aggiunta agli importi già definiti.