Valsoia entra nel mercato del kefir acquistando il 70% della società slovena Kele & Kele d.o.o.

Valsoia

(Teleborsa) -, società di riferimento nel mercato italiano dei prodotti per l'alimentazione salutistica, quotata sul Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana, ha sottoscritto in data odierna unsocietà slovena produttrice e distributrice di Kefir a marca "Krepko" per l'. L'operazione prevede un controvalore iniziale pari a circa 3 milioni di euro per il 70% della Società, sulla base di un Enterprise Value totale di 5,4 milioni di Euro.Il restante 30% delle quote rimane agli attuali soci fondatori che, per un periodo minimo di tre anni, manterranno un ruolo attivo nella gestione aziendale, con l'obiettivo di affiancare e supportare il management di Valsoia nel processo di graduale e completo trasferimento delle competenze, del know-how produttivo e tecnologico, unitamente alla conoscenza approfondita del business e dei processi aziendali.Al, attraverso un meccanismo di put and call, alla. L'operazione è stata totalmente finanziata con risorse già disponibili di Valsoia.