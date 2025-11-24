Lemon Sistemi sigla partnership quinquennale con E2E Company Energy

Lemon Sistemi

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nellaprogettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, ha sottoscritto un accordo commerciale di partnership con E2E Company Energy e la proroga del termine per il trasferimento della seconda tranche di partecipazioni ad E2E.In riferimento alla manifestazione di interesse vincolante ed irrevocabile per la vendita a E2E Company Energy (già Enasarco Energia) di n. 2.160.883 azioni ordinarie di Lemon Sistemi, pari circa il 25% del capitale sociale, comunica che è stato prorogato il termine per il trasferimento della seconda tranche (85%) della Partecipazione, che sarà suddivisa in tre quote che saranno trasferite nelle seguenti date: 612.295 quote il 21 gennaio 2026; 612.294 quote il 23 febbraio 2026 e 612.294 quote il 23 marzo 2026.Il trasferimento, si legge in una nota, avverrà ad un prezzo maggiorato del 3%, rispetto al prezzo pattuito e quindi pari a circa Euro1,60 ad azione.La società specifica che E2E ha sottoscritto un accordo di lock up con l’Euronext Growth Advisor valido fino al 28 dicembre 2025 e un accordo di lock up con la Società valido fino al 31 dicembre 2026.L'accordo, della durata di 60 mesi, sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata e di lungo periodo finalizzata alla promozione congiunta di prodotti e servizi per l’efficientamento energetico, grazie all’integrazione dell’offerta Lemon Sistemi all’interno del portafoglio commerciale della rete vendita di E2E, che sceglie Lemon Sistemi come partner unico per la proposta di prodotti di efficientamento energetico ai propri utenti e si impegna a mantenere nel portafoglio prodotti e servizi della propria rete di vendita, i prodotti e servizi di efficientamento energetico forniti da Lemon Sistemi.di Lemon Sistemi, ha così commentato: “per ampliare l’impatto delle nostre soluzioni di efficientamento energetico. Grazie a questo accordo, uniamo le nostre competenze tecnologiche alla forza commerciale di un primario operatore nazionale, creando un ecosistema di valore che mette al centro sostenibilità, innovazione e benefici concreti per clienti residenziali e imprese. Siamo convinti che questa collaborazione continuativacon E2E Company Energy (già Enasarco Energia) S.p.A. possa accelerare la diffusione di modelli energetici più efficienti, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica del Paese”.Company Energy ha dichiarato: “La partnership con Lemon Sistemi è ilda parte di E2E presso i suoi utenti, che così potranno godere di un’offerta energetica completa e dedicata al risparmio, rispetto a tutte le sue componenti”.