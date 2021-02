Tamponi al Brennero, Conftrasporto: "Si applichi il principio di reciprocità"

(Teleborsa) - In merito all'ed è diretto in Germania, il presidente di Conftrasporto-Confcommercioha chiesto al neoministro dei Trasporti Enrico Giovannini e al presidente del Consiglio Mario Draghi, che si applichi "il".La questione dei tamponi, sottolinea Conftrasporto, "sta creandodei Tir provenienti dall’Italia". Dalle 3.00 di oggi è stata chiusa al traffico pesante l’autostrada A22 da Verona in direzione nord, e tutto il traffico dirottato su Travisio. Per i camion che ieri sera si trovavano sul tratto interessato della A22 (oltre 800 mezzi) è stata istituita un’area per i tamponi, e solo con esito negativo del test i conducenti potranno proseguire il viaggio. "Ma gli autisti che dovessero risultare positivi dove verranno indirizzati? Dovranno abbandonare il mezzo, e dove?", si chiede Uggè."Anche l’Italia faccia i tamponi ai conducenti provenienti dalla Germania e dall’Austria, disponendo unità mobili di controllo - ha proposto Uggè - Se gli autisti italiani vengono considerati portatori di virus, non si vede perché il principio non debba valere per tutti". "Chiedo poi che fine abbia fatto ilche ha consentito fino a oggi di gestire con equilibrio la crisi emergenziale e la necessità di garantire la", ha aggiunto Uggè.