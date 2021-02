Tlc, fra i dossier caldi del Governo Draghi banda ultralarga, rete unica e 5G

(Teleborsa) - Lo sviluppo del, la banda ultralarga, il progettoed il, sono fra i temi caldissimi del nuovo, appena insediatosi, che dovrà dare un'impronta al, distribuendo le risorse fra le varie missioni. La creazione di un Ministero per la Trasformazione Digitale la dice lunga sulle priorità dell'ex Presidente della BCE, che sarà soggetto attuatore sul terreno nazionale deldella Commissione europea.Il tema dello sviluppo del digitale, sia sotto il profilo delleche su quello delle, presuppone la definizione di due ordini di problemi: leed iLe- circadi euro - sono sembrate agli operatori del settore alquantoper dare impulso ad una vera e propria transizione digitale, se si sottraggono la parte dedicata al monitoraggio satellitare (900 milioni), la quota riservata ai voucher connettività (1,1 miliardi) ed anche la parte già stanziata per la copertura delle cosiddette aree grigie e bianche (1,1 miliardi). La- ha denunciato Asstel - copredelle risorse del Recovery Plan ed andrà certamente rivista.L'altro tema portante saranno ie quindi lo sviluppo della rete infrastrutturale. In questo quadro rientra la, già ampiamente sperimentata con largo successo a Milano, e poi il tema di grande attualità della, che il Governo Conte ha "cullato" e caldeggiato. I colloqui fra gli operatori sembrano essersi arenati negli ultimi mesi, in parallelo alla crisi di governo, ma il tema sembra destinato a riemergere con il nuovo esecutivo targato Draghi.Il binomioal MISE ealla Transizione digitale, entrambi fautori dello sviluppo della rete infrastrutturale, assicura che questo governo farà di tutto per portare la banda ultralarga in tutta Italia a parità di condizioni e parità di accesso alla rete. Un, europeista convinto, assicurerà poi ladi qualsiasi soluzione, sia sotto il profilo della concorrenza che sotto il profilo del Codice europeo.Il dibattito degli ultimi giorni alimentato dalle parole dellaad oggi, sembra un puro esercizio verbale, avendo la titolare alla concorrenza semplicemente affermato che ad oggisu cui la Commissione può esprimersi. E d'altronde, Bruxelles è sempre ben attenta asu qualsiasi potenziale sviluppo del mercato e della concorrenza.Le Tlc sono una partita ancora tutta da giocare, dunque, sia sul fronte risorse che sulle infrastrutture, senza dimenticare il tema delle competenze, su cui l'Italia è veramente molto indietro.