Future USA positivi. Rialzi per settore bancario e petrolifero

(Teleborsa) - Isono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione deli da 1.900 miliardi di dollari e sono positivi su unadell'economia mondiale.Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sulsale dello 0,54% a 31.565 punti, quello sulloavanza dello 0,47% a 3.949 punti, mentre ilguadagna lo 0,49% a 13.872 punti.In positivo sia il settoreche quello, comparti sensibili all'andamento generale dell'economia.sono in rialzo tra l'1,2% e l'1,5% negli scambi pre-apertura spinti dal fatto che i titoli del Tesoro USA a 10 anni hanno toccato il loro massimo da fine marzo. Le azioni delle big del petrolio comestanno avendo guadagni tra il 2,7% e il 4,6%, spinte dal rialzo del prezzo del greggio, ai massimi da tredici mesi.