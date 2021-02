Alitalia, ampliata offerta assicurativa con polizza anti-Covid

Chubb

(Teleborsa) -ha ampliato le garanzie del suo"Alitalia programma viaggi", estendendo la copertura anche ai casi di contagio dain partnership con la compagnia assicurativa. Con questa integrazione, ha sottolineato la compagnia aerea, la proposta assicurativa "include ora anche la copertura delle spese perin caso di contagio da Covid-19, un servizio di assistenza in viaggio 24 ore su 24 tramite la centrale operativa Chubb e la presa in carico delle spese mediche da sostenere all'estero (entro limiti e massimali previsti dalla polizza)".La polizza, inoltre, "comprende anche garanzie in caso dio ritardata consegna del, nonché nel caso ci sia la necessità di riprogrammare il volo eventualmente perso".