Coinbase verso valutazione record al Nasdaq

Tesla

(Teleborsa) -d, che ha già raggiuntoe, secondo gli esperti, potrebbe anche arrivare anche a 100 miliardi di dollari. Una valutazione che ha già superato quella di Intercontinental Exchange, la società che gestisce la Borsa di New York.La principale piattaforma di quotazione e scambio di cryptovalute, che qualche tempo fa aveva annunciato, anziché la tradizionale IPO, avrebbe già toccato sul Nasdaq Private Market una valutazione da record. Ildovrebbe aver raggiunto, da un valore iniziale di 200 dollari.La super valutazione di Coinbase, sul quale aleggia un po' di mistero, sarebbe scaturita dale delle sue "sorelle" e dal rinnovato interesse per il mercato delle cryptovalute. L'investimento in Bitcoin die l'interesse delle suo fondatore Elon Musk avrebbero infatti risvegliato un certo interesse degli investitori per il mercato delle valute elettroniche e, più in generale, per le società legate al fintech.