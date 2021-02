Trenord, aumentano corse con nuovi treni Caravaggio su linea Milano-Bergamo

(Teleborsa) - Da lunedì 22 febbraio aumentano le corse effettuate con iad alta capacità disulla linea Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo. Dalle quattro corse giornaliere entrate in servizio lo scorso 12 ottobre si passerà ora acorse.Aggiungendosi aiin servizio sulla linea Milano Centrale-Pioltello-Bergamo, i Caravaggio porteranno a 50 il numero di corse giornaliere operate da convogli disulla direttrice via Pioltello, che conta un totale di 54 collegamenti al giorno. I nuovi convogli saranno in servizio durante tutto l’arco della giornata e saranno composti da quattro carrozze con 445 posti a sedere.Caravaggio offre sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza. I treni Caravaggio fanno parte deigrazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da