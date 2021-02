TXT e-solutions, il calendario finanziario del 2021

TXT e-solutions

(Teleborsa) -ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021, specificando che potranno essere programmati incontri con la comunità finanziaria ed i media per la presentazione dei risultati di periodo e, eventualmente, delle strategie aziendali.CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2020Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (convocazione unica)CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021