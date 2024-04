UL Solutions punta a raccogliere 812 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale () di 28.000.000 di azioni ordinarie di Classe A e l'inizio del roadshow per l'IPO. La società statunitense prevede che ildell'IPO sarà compreso tra 26,00 e 29,00 dollari per azione, per unache potrebbe arrivare a 812 milioni di dollari.L'offerta consiste interamente in azioni secondarie che saranno vendute da, un'organizzazione no-profit che attualmente è l'unico azionista di UL Solutions. I sottoscrittori avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 4.200.000 azioni ordinarie di Classe A da UL Standards & Engagement. UL Solutions non offrirà alcuna azione delle sue azioni ordinarie di Classe A nell'offerta proposta e non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle azioni.UL Solutions è pronta a sbarcare sul New York Stock Exchange () con il simbolo "ULS".Si tratta di una società leader a livello globale nelle scienze della sicurezza. UL Solutions fornisce, insieme a prodotti software e offerte di consulenza, che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei clienti. I marchi di certificazione UL fungono da simbolo riconosciuto di fiducia nei prodotti dei clienti e riflettono un impegno costante nel portare avanti la sicurezza all'interno delle aziende.