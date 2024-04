Buongiorno dalla Borsa 10 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.883,67 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 18.169,9 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 39.581,8 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,64% e termina gli scambi a 9.294,3 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Buona performance per, che cresce dello 0,70%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,66%;avanza dello 0,56%.Apprezzabile rialzo (+1,13%) a Milano per il comparto. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,77%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. Sempre stamattina, in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. Si attende dalla Cina la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.