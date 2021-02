BCE, Lagarde insiste su gioco di squadra: "schermare" economia fino a immunità diffusa

(Teleborsa) - "Proteggerefino a quando". Questo il chiaro messaggio lanciato dalla Presidente della BCE Christine Lagarde alla European Semester Conference organizzata dal Parlamento UE e della presidenza di turno portoghese.le modalità con cui le politiche di bilancio del governi e la politica monetaria della BCE possonoproteggere l'economia - ha detto - e conseguentemente trasformarla". "Mentre le persone ritrovano speranza dall'avvio delle campagne di vaccinazioni, la prima sfida,, ha spiegato.Nell'UE "dobbiamo spingere assieme, a tutti i livelli per raggiungere i nostri obiettivi comuni e assicurare che l'Europa possa emergere dalla pandemia più forte", ha spiegato. "Oggi, il 22 febbraio è il giorno della nascita di Lord Robert Baden-Powell, il fondatore dello scouting. E il motto degli scout,èadatto anche a noi. Per l'Europa, essere preparata a portare un cambiamento positivo nel 2021 e oltre, significa che ir nazionali e europei mantengano il. La BCE - ha ribadito -continuando a preservarefino a quando la crisi pandemica non sarà superata. E queste condizioni includono anche i tassi di interesse sui titoli di Stato.E il piano di acquisti di titoli anticrisiha aggiunto. "La Bce - ha affermato Lagarde - continuerà a sostenere tutti i settori dell'economia preservando condizioni finanziarie favorevoli durante il periodo pandemico, come ha fatto fin da inizio crisi. Questo impegno implica guardare a indicatore su tutta la catena di trasmissione della nostra politica monetaria: dai tassi senza rischi, ai costi diLa Banca centrale europea "ha affermato la Presidente, spiegando che le banche usano questi tassi come riferimento per i prestiti che concedono all'economia reale.agli impegni rilanciati dalla Presidente Lagarde, a sostenere condizioni finanziarie favorevoli anche guardando proprio alle emissioni pubbliche per tutta la fase della pandemia. Nel pomeriggio, dopo il suo intervento a un convegno del Parlamento Ue,Ma soprattutto, complice un leggero rialzo dei tassi sui titoli equivalenti della Germania, i Bund, è lo spread a calare in modo più marcato: a 89 punti base, secondo MTS, laddove prima che parlasse Lagarde fluttuava attorno aLagarde ha poi indicato che conc'è una unica occasione per modernizzare le economie a patto che sia migliorata la qualità della spesa pubblica e sia garantito che i piani anticrisi "siano saldamente radicati in solide politiche strutturali concepiti e attuati a livello nazionale. Se utilizzati per investimenti pubblici produttivi, i fondi Ue potrebbero aumentare la produzione reale nell'area dell'euro di circa l'1,5% delnel medio termine".