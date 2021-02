Recovery, Confindustria: piano ancora lontano da richieste UE

(Teleborsa) - Nelnazionale sonoE' quanto sottolinea il direttore generale di Confindustria,, in audizione al Senato sullaprecisando anche che larilancia la sua proposta, che punta "coniugando la riforma degli ammortizzatori sociali con quella delle politiche attive del lavoro, aprendo al coinvolgimento delle Agenzie private". E' necessario "impiegare utilmente anche i periodi di riduzione o sospensione dal lavoro con adeguate iniziative di formazione e riqualificazione, garantendo, in altre parole, non solo il sostegno al reddito al lavoratore, ma anche la sua occupabilità", ha spiegato Mariotti secondo la quale è "del lavoro, che deve necessariamente coinvolgere le parti sociali".Quanto allala strada da seguire è quella di creare team dedicati coinvolgendo le parti sociali. E' quanto suggerisce Mariotti per la quale è evidente nella bozza "la lacuna riguardante la governance del piano, che il governo Draghi intendeConfindustria consiglia di individuare, per ciascuna linea di intervento,con il compito di coordinare uncomposto dalle migliori professionalità selezionate nelle amministrazioni - centrali e territoriali - coinvolte nella realizzazione dei progetti, così da superare veti e inerzie, ancheAncora, un ruolo attivo nella governanceil cui coinvolgimento dovrà essere sistematico e non episodico, com'è stato fino a oggi. Chiediamo di colmare questa carenza, condividendo dati e informazioni e ingaggiando in itinere le parti sociali nella valutazione d'impatto dei progetti, oltre che nel, ha osservato.Nel ribadire che il Recovery Plan nazionale rappresenta una(Il Paese, infatti, "rischia di scivolare indietro" )- Mariotti promuove "l'intenzione del nuovo Governo di rafforzare obiettivi strategici e riforme nel piano".Il testo "fa registrarerispetto alle precedenti versioni, ma rimane ancora lontano dal livello di dettaglio richiesto dalla". C'è solo "un'allocazione delle risorse per macro-temi e l'individuazione degli obiettivi generali che s'intendono raggiungere, ma mancano i progetti con cui le risorse verranno spese e, per ciascuno di essi, gli strumenti, il cronoprogramma per la sua realizzazione, i costi e gli impatti su Pil e occupazione", ha spiegato Mariotti.In ogni caso, secondo il d.g., "pur in assenza di una visione complessiva del Sistema Paese, nel Piano si ritrovano indirizzi e misure coerenti con le esigenze del tessuto produttivo, come il rafforzamento delNel complesso, nel Recovery Plan nazionale ci sono "e, soprattutto, manca unacol rischio di minare non solo gli ambiziosi obiettivi di transizione digitale ed ecologica, ma anche il rafforzamento delle filiere tecnologiche, determinante per migliorare il nostro posizionamento nelleIn tema di efficienza energetica, l'indirizzo di policy ". Non emergono specifiche indicazioni sullo sviluppo dell'autoproduzione di rinnovabili a beneficio dei settori industriali. Nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi di neutralita' climatica, grave l'assenza dell'idrogeno blue", ha osservato.Manca, secondo Confindustria, "anche unaspetti decisivi per riattivare il ciclo degli investimenti. Frammentari e parziali gli indirizzi di riforma del fisco, che invece dovrebbe restituire equità, semplicità e coerenza al sistema di prelievo.e alla promozione delIntanto, il vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali,ha anticipato ad Askanews che è in arrivo una proposta di Confindustria per lo stop graduale al divieto di licenziare. Il piano verrà sottoposto prima al vaglio del Comitato di presidenza e del Consiglio generale dell'associazione, poi sarà portato all'attenzione delle organizzazioni sindacali. Uno scongelamentodel blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 marzo, in modo da andare incontro alle