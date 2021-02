Tesla, profitti da bitcoin potrebbero superare l'intero utile 2020

Tesla

(Teleborsa) -, l'azienda fondata da Elon Musk e specializzata nella produzione di auto elettriche, potrebbe aver guadagnato più con le operazioni innell'arco di un mese che con la vendita di auto dell'intero 2020. Secondo l'analisi di Daniel Ives, analista di Wedbush Securities, la società è sulla traiettoria per guadagnare un miliardo di dollari dalle sue operazioni in criptovalute. A inizio mese, Tesla aveva annunciato di aver acquistato bitcoin per 1,5 miliardi di dollari, e di prevedere di iniziare ad accettare la criptovaluta come forma di pagamento per i propri prodotti nel prossimo futuroTesla non ha fornito dettagli sull'esatta data in cui ha fatto gli acquisti o sul prezzo pagato, però si posso fare delle ipotesi sui suoi guadagni prendendo l'ultimo prezzo registrato a gennaio dal bitcoin. Secondo i dati di CoinDesk, il prezzo del bitcoin è passato da un massimo intraday dii il 31 gennaio a un massimo intraday didollari il 20 febbraio, il giorno in cui Ives ha pubblicato la sua nota.Calcolato sull'intera somma di 1,5 miliardi di dollari, questodel valore del bitcoin si tradurrebbe in un, anche se Tesla non ha comunicato se ha venduto o meno parte dell'ammontare di criptovaluta che detiene. L'investimento in bitcoin potrebbe quindi aver fruttato più dei0, il primo anno in cui Tesla non ha chiuso in perdita."Sebbene l'investimento in bitcoin sia uno spettacolo collaterale per Tesla, è stato chiaramente un buon investimento iniziale e prevediamo possa avere un impatto a catena per altre società nei prossimi 12-18 mesi", ha scritto Ives.