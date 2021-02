CDP: via libera alla presentazione dell'offerta vincolante per l'ingresso in ASPI

Blackstone

(Teleborsa) - Il CdA di, ha dato il via libera aper la presentazione - nell'ambito del Consorzio formato con- di una offertaper l', pari all', detenuta dain, ovvero per l'della stessa in caso di esercizio del diritto dida parte dei soci di minoranza di ASPI.E previsto che la partecipazione azionaria in ASPI sia acquisita dal Consorzio tramite una società italiana di nuova costituzione (), che saràe alrispettivamente dae da; CDPE avrà la possibilità di cedere una parte delle proprie azioni ad altri investitori istituzionali, con i quali mantenere congiuntamente la maggioranza del capitale della BidCo.L', primo investitore nelle infrastrutture del Paese, già azionista di società che gestiscono reti nazionali strategiche (Snam, Terna, Italgas, Tim e Open Fiber). L'investimento di CDP Equity risponde, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:, favorendo la digitalizzazione e la logistica integrata e affrontando le sfide poste dall'innovazione; daredi un'infrastruttura chiave per il Paese in un'ottica di lungo periodo;esteso all'intera rete autostradale di ASPI, con l'obiettivo di accelerare i programmi di manutenzione dell'infrastruttura, assicurando i più elevati standard di performance e sicurezza per gli utenti.potrà essere presentata ad, entro il termine del, una volta completato positivamente l’iter deliberativo di MIRA.