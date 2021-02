Editoria, Italiaonline presenta il nuovo sito Newsonline.it

(Teleborsa) - L'internet company italianapresentail nuovo aggregatore di news di attualità, politica, economia, finanza, cultura, intrattenimento, sport e tempo libero alimentato esclusivamente dai contenuti delleL'utente ha visibilità di titolo e abstract degli articoli, la cui lettura integrale avviene sui siti delle singole testate.La neonata property di Italiaonline è frutto delnato a maggio 2020 come branch della, per occuparsi in esclusiva della raccolta pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche native digitali della categoria news&information tra cui: Askanews, Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it, Firstonline.info, Globalist.it insieme a WondernetMag.com e PrimaPaginaNews.it, ilSussidiario.net, Linkiesta.it, Notizie.it con DonneMagazine.it, Primaonline.it e TheSocialPost.it. Realtà aggregate in un unico network pubblicitario, organizzato e supportato da un team ad hoc guidato da"È un sito di news&info pensato per rendere ancora più tangibile, per i lettori ma anche per gli editori attuali e futuri, – ha spiegato– lo spirito del progetto: visibilità, unità e forza, sotto il cappello dell'autorevolezza e della qualità garantite dalle testate aderenti. Gli investitori pubblicitari avranno, inoltre, a disposizione un nuovo network di news su cui poter contare per pianificazioni all'insegna della più alta qualità e della brand safety".