Enel, CdA delibera emissione prestiti obbligazionari fino a 3 miliardi

Enel

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha autorizzato l’, entro il 31 dicembre 2021, di uno o piùnon convertibili subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo pari al controvalore di, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso private placements.Il CdA ha inoltreper la parte non ancora eseguita, pari a circa 0,9 miliardi di euro, ladel 10 giugno 2020 relativa all’emissione di uno o più prestiti obbligazionari da parte della società, fatti salvi tutti gli effetti relativi alle emissioni già effettuate.Le nuove emissioni serviranno adel gruppo,oltre a rifinanziare le obbligazioni ibride in scadenza nel 2021, consentendo al gruppo di "mantenere una struttura patrimoniale e finanziaria coerente con i criteri di valutazione delle agenzie di rating", sottolinea la società.Il CdA hae, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l’importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l’eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.