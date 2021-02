Snam dona a Politecnico Bari borse di studio per studentesse Ingegneria

Snam

(Teleborsa) -, di durata triennale e magistrale, da assegnare a giovaninell’anno accademico 2020/21. Una iniziativa che segue quella sperimentata con il Politecnico di Milano e un accordo di ricerca e sviluppo firmato con il Politecnico di Bari nel 2020 per la realizzazione di un innovativo prototipo di rete energetica autonoma a idrogeno verde.L’iniziativa rientra nell’impegno di Snam in favore dellaed è finalizzata ad avvicinare le ragazze allo studio delle(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), che vedono una presenza femminile inferiore al 20% nell'ultimo triennio.Un rapportomette in luce che, oggi, in Italia, solo il 16,5% delle studentesse sceglie di laurearsi in discipline scientifiche e tecnologiche, e solo il 5% delle quindicenni aspira a studiarle. Una percentuale piuttosto bassa dal momento che la scuola e l’università rappresentano preziose leve per la diffusione di una cultura delle pari opportunità e per la lotta al gender gap."La parità di genere è per noi innanzitutto una questione di cultura", ha affermato il rettore Francesco Cupertino, "ben vengano le iniziative come questa di Snam, che premiano le migliori studentesse in ambiti di studio nei quali c’è bisogno di aumentare la presenza femminile". "Nonostante i numeri, ancora insufficienti - ha aggiunto - il trend degli ultimi anni è in aumento e puntiamo a farlo crescere ulteriormente nei prossimi anni, in vista delle grandi sfide tecnologiche che ci attendono".“Le discipline e le competenze STEM saranno centrali in gran parte dei mestieri del futuro e sono strategiche per accelerare processi quali la digitalizzazione e la transizione ecologica", ha dichiarato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ricordando l'importanza di creare sinergie tra il mondo dell’impresa e quello dell’istruzione e della ricerca.