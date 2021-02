Alitalia, atteso vertice: le questioni sospese dai ristori alla vendita

(Teleborsa) - Riflettori di nuovo puntati su, uno dei temi più "caldi" e "spinosi" all'esame del governo Draghi, che dovrà trovare una linea di compromesso fra le richieste di continuità dei lavoratori ed il pressing sulla discontinuità sollecitato da Bruxelles. E' in gioco il, la partita deie glidi circa 11mila lavoratori, per ora di nuovo in pagamento.E' in calendario oggi unfra il, iled il. Un incontro richiesto dal MISE ed ospitato al dicastero di Via Veneto, dove probabilmente non parteciperà il Ministro dell'Economia Daniele Franco, impegnato su altre partite. Sono in gioco i 55 milioni di ristori bloccati da Bruxelles, che non vede ancora l'auspicata "discontinuità" della compagnia aerea, e la vendita degli asset di Alitalia.Frattanto,, che ieri sono tornati in piazza, per chiederesulla vicenda. Una giornata che si è chiusa con un sospiro, quando il Commissario Leogrande ha ha annunciato che gli stipendi e la Cigs di febbraio saranno pagati il 1° marzo . Un annuncio che ha posto fine allo stato di incertezza degli ultimi giorno, dopo che lo stesso Commissario aveva fatto sapere ai sindacati che era a rischio il pagamento delgi stessi.o, ma sinora non è arrivata alcuna convocazione, solo un incontro chiesto dal Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini sull'intero settore Trasporti, non specificamente sul trasporto aereo e su Alitalia. Nessun sindacato invece sarà presente oggi al MISE, dove il vertice è fra i Ministri o loro delegati, probabilmente orientato a definire una linea d'azione comune sulla vicenda.