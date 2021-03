Covid, via libera Regioni al nuovo Dpcm. Firma entro domani

(Teleborsa) - Dopo l'invio al Governo del parere "interlocutorio" da parte delle Regioni, non essendo emersi paletti rispetto alla bozza del decreto, è attesa nelle prossime ore, e comunque entro domani, laLaha dato un sostanziale via libera al Dpcm, sottolineando tra le parti positive lo spostamento al lunedì dell'entrata in vigore delle misure e l'istituzione di una. Tra i miglioramenti chiesti nel parere ci sarebbero la richiesta di una distinzione più puntuale tra attività che rischiano di aumentare la mobilità e altre più compatibili alla lotta al Covid e una maggiore attenzione alla scuola."Stiamo andando verso le riaperture del 27 marzo, del teatro e del cinema, con un protocollo molto dettagliato, il Dpcm verrà firmato probabilmente oggi – afferma–. Si parla di zona gialla. Saranno spettacoli limitati nel pubblico e negli orari, se le cose vanno bene di avvieremo poi alla normalità, è un primo segnale".Da oggi entrano, inoltre, in vigore le, con laprima Regione a diventare area bianca,in arancione, ein area rossa. Il Governo tornerà a riunirsi, almeno nell'ambito della cabina di regia di ministri per mettere al punto il Decreto della Presidenza del Consiglio, sciogliendo gli ultimi nodi.L'attenzione è in particolare sulla scuola alla luce delleche prevedonoGli esperti hanno anche valutato che gli studenti dovranno essere in Dad nel caso l'incidenza sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Ilsi è attivato fin da subito in relazione con i colleghi sui lavori al provvedimento. La ratio di fondo è che, pur ritenendo centrale la socialità dei ragazzi, la sicurezza resta prioritaria e per questo si lavora assieme ai tecnici sulle misure.