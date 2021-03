Energia, Confindustria incontra Commissaria per l'energia Kadri Simson

(Teleborsa) -per la prima volta in videoconferenza laper discutere delle principali tematiche riguardanti ilper l'energia, in particolare loAlla riunione hanno partecipato i vertici del Gruppo tecnico Energia, il presidentee il direttore generalei, che hanno sottolineato l'importanza di superare gli ostacoli normativi che ancora impediscono un mercato del gas europeo integrato, interconnesso e adeguatamente funzionante. Sono stati presentati al Commissario i risultati dell'impegno dell'industria italiana nei settori dellee dell', sul quale serve però raggiungere unnel tempo."Il vostro Paese è centrale per la realizzazione del Green Deal e per il successo di una ripresa sostenibile in Europa e nel Mediterraneo", ha commentato la Commissarian, ribadendo che Bruxelles "è pronta a collaborare con l'Italia per sviluppare il suo forte potenziale, per accelerare l'adozione di energie rinnovabili e di nuove tecnologie come l'idrogeno, garantendo al tempo stesso parità di condizioni in tutto il mercato unico e a livello globale"."Sull’Energia c’è sicuramente bisogno di più Europa", ha commentato il, ricordando che "l'Italia ha una grande rilevanza geopolitica per l'Europa" ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e che occorre "diversificare le fonti" per avere prezzi più bassi in UE. "per quanto riguarda i settori manifatturieri energy intensive a rischio delocalizzazione - ha sottolineato - sono cruciali la garanzia di misure di tutela quali il Carbon Leakage, il Cross Borde Adjustement e una corretta revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.”"Nel corso dell’incontro - ha affermato il- abbiamo sottolineato al Commissario l’importanza che anche la revisione della Fiscalità Energetica sia integrata in modo organico alle altre politiche e strumenti ambientali quali il meccanismo ETS per evitare distorsioni che potrebbero penalizzare il sistema industriale"