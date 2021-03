Assicurazioni, CNP rileverà quota Aviva in joint venture con Unicredit

CNP Assurances

(Teleborsa) - Sarà la compagnia assicurativa francesea subentrare adnella joint venture italiana con. CNP acquisirà la partecipazione del 51% di Aviva PLC in Aviva SpA per circa 385 milioni di euro, secondo quanto anticipato da Bloomberg, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già questa settimana.L'operazione rientra nei piani del CEO di Aviva,, entrata in carica nel 2020: è in corso un ridimensionamento delle attività del gruppo in Europa e in Asia per concentrarsi sui mercati principali di Regno Unito, Irlanda e Canada.La compagnia di assicurazioni britannica starebbe anche vendendo un ramo vita italiano separato a CNP per 160 milioni di euro e il suo business italiano non vita ad