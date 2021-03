Vivendi, Fitch rivede outlook da stabile a negativo

Vivendi

Tencent

(Teleborsa) -rivede al ribasso l'Outlook sul Long-Term Issuer Default Rating di, ma conferma l'IDR e il rating senior non garantito a "BBB" della società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni. Ciò che ha spinto la società di rating a rivedere la propria valutazione è il piano di Vivendi pere distribuire il 60% del capitale agli azionisti.Universal Music Group (UMG) "è ildi Vivendi", hanno sottolineato gli analisti di Fitch, e il portafoglio rimanente sarà orientato verso "attività meno redditizie e più cicliche ed è probabile che aumenti la volatilità dei ricavi e indebolisca la generazione di flussi di cassa"."Ci aspettiamo che il debito netto pro-forma di Vivendi scenda a 0,3 miliardi di euro da 5 miliardi di euro alla fine del 2020 dopo aver ricevuto 2,8 miliardi di euro di proventi dalla vendita di un ulteriore 10% di UMG ae dal trasferimento di 1,9 miliardi di euro dell'indebitamento finanziario netto verso UMG nell'ambito del processo di cessione - hanno aggiunto - Non abbiamo visibilità su come la società utilizzerà la sua significativa riserva di cassa e crediamo che".