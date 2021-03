BCE, nell'ultima settimana acquisti PEPP in aumento a 18,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nella settimana al 5 marzo, con il, la BCE ha rilevato titoli per, dopo i 16,9 miliardi di euro di quella prima (che era stato il livello più basso da un mese). Da quando è stato lanciato – marzo 2020 – il piano di acquisti anti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 878,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca Centrale Europea.L'aumento del ritmo degli acquisti è arrivato al culmine di due settimane in cui diversi esponenti di primo piano della Banca centrale europea avevano emessosul fatto che il recenteglobali potrebbe minacciare la ripresa economica del Vecchio Continente.La BCE ha anche affermato che sono stati rimborsati(vengono rinnovati automaticamente). La dotazione complessiva del programma – compresa la "ricarica" di dicembre – ammonta a 1.850 miliardi di euro e la previsione di Francoforte è che resterà attivo almeno fino a marzo 2022.Sempre la scorsa settimana la BCE ha acquistato altridi titoli pubblici con il, preesistente alla crisi e il cui cumulato ha raggiunto 2.372,1 miliardi di euro. L'Eurosistema ha anche rilevato 1,2 miliardi di bond garantiti e 2,5 miliari di bond del settore privato. In totale la cifra di acquisti di titoli raggiunta nella prima settimana di marzo 2021 è stata di 29,1 miliardi di euro.