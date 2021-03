Denaro su Colgate-Palmolive, CdA approva aumento cedola trimestrale

Colgate-Palmolive

(Teleborsa) - Si muove in rialzo, che tratta in utile dell'1,08% sui valori precedenti.Il board del gruppo dei beni di consumo ha approvato un aumento per la cedola trimestrale da 44 a 45 centesimi per azione. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 14 maggio. Su base annuale sale da 1,76 a 1,80 dollari.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 75,78 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 76,31 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 75,49.