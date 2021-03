Lavoro agile accelera, accordo Open Fiber-South Working

(Teleborsa) -chee si muove su uncon il ricorso massiccio allonell'ultimo periodo, in scia alla necessità di contenere la diffusione dei contagi nel nostro Paese.Diffondere latra cittadini e amministratori; supportare in ambito pubblico e privato iniziative volte a favorire ilin modo particolare nelle località meno urbanizzate e in quelle montane; condividere una strategia di mappatura che si traduca in una “bussola” per tutti quei lavoratori intenzionati a operare secondo i principi delloQuesti i punti salienti del Memorandum of Understanding siglato traintesa mirata al coordinamento di un programma di azioni per la diffusione della banda ultra larga nel territorio nazionale. Un obiettivo strategico - chiarisce la nota - " che accomuna fin dalla loro recente, impegnate su fronti diversificati nella volontà di estendere una piena e compiuta “cittadinanza digitale” al maggior numero possibile di individui. Uno scopo divenuto ancora più stringente di fronte allefin dal suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni – affermadirettore Relazioni esterne di Open Fiber – punta alla creazione di sinergie con tutte le realtà sociali ed economiche impegnate nel contrasto al digital divide del Paese. Diffondere competenze e consapevolezza digitali fa parte della nostra ragion d’essere e della mission di South Working®. Grazie al MoU appena siglato traduciamo dunque in terminidi condividere dati, analisi e progetti nel segno dello sviluppo tecnologico"."La collaborazione tra Open Fiber e South Working® – spiegavicepresidente dell’associazione – sarà strategica per diffondere il modello del lavoro agile e combattere il fenomeno del digital divide tra aree infrastrutturalmente diverse del Paese. Ilin un’ottica di sempre maggiore accessibilità, per una concreta azione sui territori e per le comunità locali".Unavviato - chiarisce la nota - "anche grazie alla volontà condivisa di analizzare dati, raccogliere studi e best practice al fine di garantire una più estesa comprensione del crescente fenomeno del lavoro a distanza".Numeri alla mano, infatti, ben 6,58 milioni di italiani, nel corso del lockdown, hanno del resto sperimentato questa forma occupazionale. In particolare,nel suo rapporto 2020, proprio in collaborazione con l’associazione South Working®, ha calcolato che nel 2020 sono stati già circa 145.000 i lavoratori che hanno sperimentato il South Working®. A scattare una fotografia della situazione è l’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, che ha inoltre registrato un calo degli smart worker (5,06 milioni) nello scorso mese di settembre davanti alle incertezze e alle difficoltà relativa alle riaperture delle sedi di lavoro. I numeri resteranno comunque importanti: al termine dell’emergenza si stima che gliimpegnati completamente o almeno in parte nel lavoro da remoto, ammonteranno a