ENEA: lanciato Virgilio, l'assistente virtuale per i bonus sull'efficienza energetica

(Teleborsa) -ha attivato il servizio online, un assistente virtuale che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici ().Virgilio è undella piattaformapersonalizzato dai tecnici ENEA del laboratorio “Supporto attività programmatiche per l’efficienza energetica”, concepito per facilitare l’accesso alle misure e l’invio all’ENEA dei dati richiesti per legge. Il consiglio è quello di inserire inmessaggi sintetici e inerenti al quesito per ottenere risposte strutturate e coerenti. Quando Virgilio non riesce a rispondere, si può consultare la pagina web dedicata ai quesiti di natura tecnico-procedurale e seguire le modalità indicate.Come spiega il portale news di ENEA, dopo la messa online ilè riuscito a rispondere a circa 5mila messaggi in media al giorno, pari al 97% dei quesiti posti, mentre quelloha trattato oltre 3mila messaggi giornalieri, rispondendo al 94% dei quesiti. A breve saranno disponibili anche i dati sul, l’ultimo ad essere stato messo online.Il nuovo, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per l’a alla sezione dedicata allee, prossimamente, al suo interno verranno integrati altri servizi per rendere ancora più immediato il supporto a cittadini, professionisti e imprese.