Delta Air Lines: più voli senza quarantena con nuovi collegamenti COVID-tested da New York – JFK per Milano e Roma

(Teleborsa) -amplia la propria offerta di voli, senza obbligo di quarantena all'arrivo in Italia – da New York-Jfk per, con inizio rispettivamente il 2 e il 1° aprile 2021.I voli per Milano opereranno inizialmente quattro volte a settimana in aprile, per diventare giornalieri dal 2 maggio, mentre quelli per Roma saranno attivi tre volte a settimana, passando a quattro volte a settimana in maggio e diventando giornalieri in giugno.che viaggiano verso l'Italia devono, di cui due prima della partenza. All’arrivo a Milano Malpensa e Roma Fiumicino, saranno invitati a raggiungere la struttura di screening all’interno del terminal dell'aeroporto, dove il personale sanitario somministrerà loro un. Se questo risulterà negativo non dovranno fare la quarantena di 14 giorni normalmente richiesta come requisito di ingresso nel Paese.I voli Covid-tested di Delta – che includono anche la rotta da Atlanta a Roma Fiumicino – opereranno fino al 30 giugno 2021.